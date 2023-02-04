В тройном ДТП в центре Волгограда пострадали три пенсионера

Три машины столкнулись на перекрестке. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Массовое ДТП случилось на перекрестке Второй продольной и улицы Ткачева в центре Волгограда незадолго до полудня в пятницу, 3 февраля. На улице Рокоссовского столкнулись Volkswagen Passat, Toyota Land Cruiser Prado и «Газ 2747». В аварии пострадали три пенсионера, которые ехали на пассажирских местах в иномарках, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном ГУ МВД России.

- 61-летний пассажир «Фольксваген Пассат», а также 70-летний и 61-летний пассажиры «Тойота Прадо» доставлены в медучреждение, - рассказали в ведомстве.

Авария в центре попала на камеры видеонаблюдения. По предварительной информации 33-летний водитель Volkswagen ехал со стороны Красного и поворачивал на Ткачева. На повороте мужчина не уступил дорогу встречной иномарке. От сильного удара после столкновения Toyota Land Cruiser Prado отбросило стоявший «Газ 2747».

Эта авария почти один в один повторила ночное массовое ДТП в Краснооктябрьском районе, где на Второй продольной столкнулись Daewoo Nexia, «Лада Веста» и Kia Rio.