Два человека пострадали в массовом ДТП в Волгограде

В больницу увезли двоих мужчин. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Массовая авария с участием трех авто случилась поздним вечером 3 февраля в Краснооктябрьском районе Волгограда. На Второй продольной столкнулись Daewoo Nexia, «Лада Веста» и Kia Rio. ДТП на улице Еременко попало на видео камер наблюдения. В больницу с места ДТП увезли двоих пострадавших мужчин, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

- Водитель автомобиля «Дэу Нексия», а также пассажир автомобиля «Лада Веста» доставлены в медучреждение, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, тройное ДТП на Второй продольной случилось в 23.44. В это время 23-летний водитель Daewoo Nexia ехал в сторону центра, поворачивая налево на 39-й Гвардейской, парень не уступил дорогу ехавшей навстречу «Ладе Веста». После столкновения иномарку отбросило еще и на встречный Kia Rio.