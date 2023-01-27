В центре Волгограда вечером 27 января перекроют дороги

В Волгограде вечером 27 января начнут перекрывать дороги Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде в преддверии празднования 80-летия победы в Сталинградской битве в пятницу начнут перекрывать улицы для автомобилей. Вечером 27 января на 6 дней закроют движение для машин на площади Павших Борцов и пяти улицах.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, с 22.00 27 января до 12.00 2 февраля будут перекрыты площадь Павших Борцов, улица Мира (между улицами Краснознаменской и Комсомольской), улица Володарского (между проспектом Ленина и улицей Коммунистической), улица Гоголя (между Мира и Коммунистической), улица Ленина (от проспекта Ленина до улицы Мира), проезды по Аллее Героев. Движение будет закрыто для подготовки и проведения юбилея Сталинградской Победы. С 31 января в центре Волгограда перекроют еще большее число улиц, которые станут пешеходными.

Графика администрации Волгограда

Отметим, 2 февраля на площади Павших Борцов пройдет военный парад.