За год в Волгоградской области построили почти 800 тыс. кв. метров жилья

Крупные застройщики стали строить меньше. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В 2022 году в Волгоградской области выросли объемы жилищного строительства. Правда, всего на 0,2% и за счет частников. В регионе за год ввели в эксплуатацию жилые дома общей площадью 798,5 тысячи квадратных метров, из которых на индивидуальное жилищное строительство приходится 63,6% или 507,8 тысячи «квадратов». Прирост к 2021 году в этом секторе составил 31,0%. Такие предварительные итоги года сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате.

Больше всего жилья в Волгоградской области строят в городах, на них приходится 64,1% или 511,6 тысячи кв. метров возведенных площадей. В целом за год в регионе появилось 3376 жилых домов-новостроек и 9335 квартир. Больше всего жилья сдали в марте, июне и ноябре-декабре прошедшего года.

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Итоги переписи населения 2020–2021 годов в Волгоградской области опубликовал Росстат (подробности).