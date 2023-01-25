В Волгоградской области осудили второго виновника гибели школьницы в сельском фонтане

Суд наказал подрядчика 2-летним сроком в колонии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области вынесли приговор второму фигуранту дела о гибели 9-летней девочки в сельском фонтане от удара током. Происшествие произошло в 2020 году в Даниловском раойне. Виновным был признан сотрудник подрядной организации, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Летом 2018 года между администраций Березовского сельского поседения и предпринимателем был заключен договор на строительство фонтана. Проектной документации не было, при этом подрядчик все равно начал возводить объект, что привело к некачественным работам.

- Расположенная в чаше фонтана электропроводка не была оснащена механической защитой, установленный там же погружной насос вовсе не был предназначен для откачки и перекачки воды в подобных сооружениях, более того – отсутствовало устройство автоматического отключения питания, - отметили в следкоме.

Тем не менее, фонтан ввели в эксплуатацию, и он проработал 2 года, пока не случилась трагедия. 5 июля 2020 года школьница вместе со своей подругой гуляли по парку. У 9-летней девочки кепка упала в фонтан. Она хотела достать из воды свой головной убор, но получила сильнейший удар током, из-за чего погибла на месте. Другая девочка, стараясь помочь, также получила электрический удар, но выжила.

Суд наказал подрядчика лишением свободы сроком на 2 года в колонии общего режима. Ранее виновным в гибели ребенка признали и главу Березовского сельского поселения Даниловского района Александра Малова. Он получил 2 года в колонии-поселении.