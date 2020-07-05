Фонтан-убийца: под Волгоградом 9-летняя девочка умерла от удара током

Следственный комитет Волгоградской области проводит проверку по факту гибели 9-летней девочки из станицы Березовской Даниловского района. Около пяти часов вечера 5 июля ребенка убило током в фонтане. Уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

На сегодняшний момент известно, что погибшая вместе с подружкой отдыхала в центральном парке станицы. Взрослые почему-то не смотрели за детьми.

- Играя рядом с расположенным в парке фонтаном, который установлен и функционирует с 2018 года, девочка уронила в воду кепку. Решив ее достать, ребенок перешагнул борт фонтанной чаши и оказался ногами в воде, в этот же момент девочку стало бить током, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Первой отреагировала подруга: она бросилась вытаскивать девочку из воды, но не смогла. С опозданием на помощь подоспели очевидцы. Но ребенка спасти не удалось: от удара током малышка погибла на месте ЧП. По предварительной версии, случилось короткое замыкание.

- Причиной могли стать сбои и неполадки в электрооборудовании, обеспечивающем работу фонтана, - говорят следователи.

Они уже изъяли техническую и финансовую документацию: объект проверят на законность и соответствие всем нормам. Все помнят историю 2015 года: тогда в новеньком фонтане в Краснооктябрьском районе Волгограда утонул 12-летний школьник. Он купался, как и все, но внезапно его затянуло в систему технического стока воды. Тогда выяснилось, что фонтан-убийцу построили всего за пару дней, что называется, для «показухи». Без документов и совести. По тому делу осудили двух виновных. Ольга Лемякина, директор МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда». получила год колонии-поселения. А гендиректор фирмы-подрядчика «АСТИ Альфа» Александра Пошнагов ответил за смерть ребенка 2-мя годами колонии общего режима.

Что касается этой трагедии, то расследование только началось.

- Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также лиц, причастных к гибели ребенка, - добавили в ведомстве.