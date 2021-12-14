Под Волгоградом виновному в гибели ребенка в фонтане не смягчили приговор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский облсуд не смягчил приговор главе Березовского сельского поселения Даниловского района Александру Малову, виновному в гибели 9-летней девочки в фонтане. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

- С учетом мнения прокуратуры региона, Волгоградский областной суд оставил приговор суда первой инстанции в отношении Малова в части квалификации содеянного и размера назначенного наказания без изменения, - отметили в надзорном ведомстве.

Мужчина пытался смягчить приговор – суд первой инстанции дал ему 2 года колонии-поселении. Но экс-главе срок показался слишком суровым, да и вину свою он не признал. Однако сотрудники следкома собрали достаточно доказательств вины волгоградца.

Напомним, в мае 2020 года глава поселения закрыл глаза на то, что новый фонтан в станице Березовской опасен. Жители говорили, что из-за некачественной установки он пропускает ток. Случилась трагедия: 9-летняя девочка полезла в чашу, чтобы достать упавшую туда кепку, и погибла. Чудом выжила ее 8-летняя подруга, пытавшаяся ее спасти.