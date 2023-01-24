В Волгоградской области в сгоревшем частном доме погибла 27-летняя девушка

Тело девушки нашли после ликвидации огня. Фото: Архив "КП". Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Прошлой ночью, 24 января, в городе Фролово Волгоградской области при пожаре в частном доме погибла 27-летняя девушка. Ее нашли около 7 часов утра после завершения тушения огня на улице Заводской. Следственный комитет организовал проверку.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, тело женщины 1995 года рождения было обнаружено в спальной комнате. Предварительной причиной пожара называется неосторожное обращение с огнем при курении. Гибель девушки не носит криминального характера. Проводится проверка.

По информации регионального Главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в 5.02. Частный дом размером 8 на 8 метров горел по всей площади. Огонь пожарными 58-й части был потушен в 5.45.

Напомним, 24 января в Волгограде пожар уничтожил аварийную двухэтажку. Погибла 45-летняя женщина. Одной семье, проживавшей в доме, по договору социального найма предоставили квартиру.