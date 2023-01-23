В Волгограде женщина погибла в сгоревшем аварийном доме

Дом загорелся в третьем часу ночи Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Прошлой ночью, 23 января, пожар уничтожил аварийный дом в Тракторозаводском районе Волгограда. В 2.45 диспетчеру пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании 2-этажки №12 в переулке Фабричном. Дом размером 25 на 12 метров горел по всей площади. Пожар тушили почти в течение четырех часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, горение было ликвидировано в 6.22. Спасатели эвакуировали 9 человек, но к сожалению, один человек погиб.

Под завалами сгоревшего дома нашли тело 45-летней женщины. Прокуратура после пожара и гибели человека организовала проверку.

- По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Прокуратура Волгоградской области

Процессуальную проверку проводит Следственный комитет, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Следователи проводят осмотр места ЧП, рассказали в Следственном управлении СКР по региону.

Известно, что 2-этажка на Тракторном была построена в 1956 году. А в 2020-м она была признана аварийной. До 2026 года жильцов дома должны были расселить. До настоящего времени люди проживали в трех квартирах.

Фото: Прокуратура Волгоградской области

По информации мэрии, волгоградцам, лишившимся из-за пожара квартир, организовали пункт временного размещения. С ними работают сотрудники администрации города, уточняются списки проживавших в доме людей.

- Всем, кто нуждается в жилье, будут предоставлены муниципальные жилые помещения, также горожанам объясняют порядок получения материальной помощи, - рассказали в мэрии.