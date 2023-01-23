В Волгограде одной семье из сгоревшего аварийного дома предоставили квартиру

Аварийный дом в Фабричном переулке полностью сгорел. Фото: Прокуратура Волгоградской области.

В Волгограде одной семье, которая проживала в сгоревшем ночью аварийном доме в Фабричном переулке, выдали квартиру. Волгоградцам предоставили жилье на улице Хользунова. Они переезжают в двухкомнатную квартиру площадью 47,9 квадратных метров по договору социального найма, рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Ранее они, как и большинство жильцов пострадавшего дома, также проживали в жилом помещении на основании договора социального найма, - уточнили в городской администрации.

В сгоревшем доме №12 в Фабричном переулке проживали еще две семьи. Однако они сообщили, что не нуждаются в муниципальном жилье. Одна семья фактически проживает по другому адресу в Волгограде, а другая хоть и зарегистрирована в аварийной 2-этажке, но переехала в Москву.

Напомним, ночью 23 января в 2.45 поступило сообщение о пожаре на Фабричном переулке в Тракторозаводском районе. Аварийная 2-этажка горела на всей площади, ее тушили более трех часов. Были эвакуированы 9 человек. Но спасти удалось не всех жильцов, в пожаре погибла 45-летняя женщина. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки.