3 детей и 2 взрослых пострадали в ДТП в Волжском

Один из водителей не уступил дорогу на повороте. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшное ДТП, в котором пострадали двое взрослых и трое детей, произошло днем 20 января в поселке Краснооктябрьский города Волжский. «ВАЗ-2110» и «Шкода Карок» столкнулись не перекрестке на улице Просторной. В больницы с места ДТП на скорой помощи увезли водителя «десятки» и его пассажиров - троих детей 8, 14 и 15 лет, а также 73-летнюю пассажирку иномарки, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД России по Волгоградской области.

Предварительно, авария случилась по вине 63-летнего водителя «ВАЗ-2110», который не уступил дорогу на повороте. Пострадавших в ДТП госпитализировали в больницу Фишера и больницу №7 Волгограда. Мужчина и пенсионерка из иномарки получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии.

Еще в одном тройном ДТП, которое случилось в Волжском примерно в тоже время, пострадал 17-летний пассажир маршрутки.