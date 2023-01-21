17-летний пассажир маршрутки №6 пострадал в массовом ДТП в Волжском

В Волжском столкнулись две легковушки и маршрутка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В городе Волжском днем 20 января 2023 года на перекрестке улиц Набережная и Шоссейная столкнулись «Лада Гранта», Mitsubishi Pajero и маршрутное такси №6. В массовом ДТП пострадали два человека – водитель иномарки и 17-летний пассажир маршрутки, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД России по Волгоградской области.

- В больницу доставлены водитель иномарки и 17-летний пассажир автомашины «ГАЗ», - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, авария на нерегулируемом перекрестке случилась в 14.40. Поворачивая, 68-летний водитель «Лады Гранта» не предоставил преимущество в движении и врезался в иномарку. Mitsubishi от удара отбросило на маршрутку «ГАЗ-322132».

В столкновении пострадали двое. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Еще одна авария с пострадавшими в Волжском произошла чуть раньше в поселке Краснооктябрьский. В столкновении «десятки» и «Шкоды» пострадали пять человек - водитель и трое детей из «ВАЗа», а также 73-летняя пассажирка иномарки. Причина аварии та же - 63-летний водитель «десятки» не уступил дорогу при повороте.