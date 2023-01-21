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НовостиОбщество21 января 2023 8:08

Пострадавшую в ДТП с маршруткой девочку выписали из больницы в Волгограде

Ребенок с мамой продолжат лечиться дома
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В больницах остаются восемь человек.

В больницах остаются восемь человек.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде из больницы №7 выписали 5-летнюю девочку, которая вместе с мамой пострадала в ДТП с маршруткой №8с в Кировском районе. Ребенок и женщина продолжат лечиться дома, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Пятилетняя девочка выписана с мамой на амбулаторное лечение, - рассказали в облздраве.

Напомним, в ДТП с маршруткой и Камазом трое погибли. Пострадали в аварии водитель и восемь пассажиров микроавтобуса. В больницах остаются восемь человек. Одна из них – 12-летняя девочка – все еще остается в реанимации больницы №7.

Тем временем, 19-летнего водителя Камаза из Дагестана, который шел с перегрузом и протаранил маршрутку, арестовали на два месяца.

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