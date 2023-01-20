Волгоградский общественник предложил переименовать в честь Сталинграда проспект и площадь Ленина

Волгоград готовится масштабно отметить 80-летие победы в Сталинградской битве. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Чем ближе 80-летие победы в Сталинградской битве, тем чаще разные политики муссируют тему переименования Волгограда в Сталинград. Однако, судя по многочисленным опросам, сами горожане против. Член общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков нашел компромисс и предложил оставить в покое название города, но переименовать проспект Ленина в проспект Сталинградской Битвы и площадь Ленина - в площадь Героев Сталинграда. А памятник Ленину заменить монументом защитникам Сталинграда.

- Памятник Ленину отдадим коммунистам, они его поставили, и пускай думают, куда его пристроить. А на этом месте поставим монументальный памятник защитникам Сталинграда! Он очень гармонично впишется в архитектуру города. Рядом Дом Павлова и музей-панорама, все будет логично, - предлагает Сергей Жуков.

По мнению общественника, именно такой компромиссный вариант поддержат жители Волгограда.

- Ленин уже никому не интересен и с идеологической точки зрения равен нулю, а подвиг Героев Сталинграда будет жить в веках! – аргументирует свое предложение в своем тг-канале член общественной палаты Волгоградской области.

Напомним, тему переименования Волгограда в Сталинград поднимают с завидной регулярностью в канун юбилейных дат. На этот раз с таким предложением к главе региона обратились ветераны. В области создали специальную группу, которая будет полгода изучать общественное мнение. Если жители региона не будут сильно возражать, проведут референдум, на котором поставят вопрос о переименовании. Власти обещают найти компромиссный вариант, чтобы не тратить миллиарды рублей на смену вывесок, знаков и документов в случае, если город все же станет Сталинградом. Но область все равно останется Волгоградской.

Пока же Волгоград вновь станет Сталинградом 2 февраля - это один из девяти дней в году, когда город-герой официально может носить это имя. Юбилей планируют отмечать масштабно.

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