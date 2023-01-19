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НовостиОбщество19 января 2023 6:25

Жители Волгоградской области 19 января отмечают Крещение

В волгоградских храмах прошли богослужения в Крещение Господне
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Администрация Волгоградской области

Фото: Администрация Волгоградской области

Жители Волгоградской области 19 января отмечают Крещение Господне. Вечером в среду в Крещенский сочельник в храмах прошли праздничные службы. Состоялись Божественные литургии, после чего началось освящение воды. Губернатор Андрей Бочаров принял участие в богослужении и поставил свечи в церкви на Мамаевом кургане. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации региона.

В кафедральном соборе Александра Невского с 18 на 19 января митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершил Божественную литургию и чин Великого освящения воды.

Фото: Волгоградская епархия

Фото: Волгоградская епархия

- Под неустанное пение праздничного тропаря митрополит Феодор окропил святой водой молящихся, - рассказали в Волгоградской епархии.

Ночью многие волгоградцы отправились к подготовленным купелям для совершения обряда омовения. В Волгограде к Крещению сделали 8 иорданей, по области их более 60. Отменили крещенские купания в Серафимовичском районе, где из поднялся уровень воды в Дону.