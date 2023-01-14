Двух тяжело пострадавших женщин в ДТП с автобусом и грузовиками эвакуировали в Волгоград

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали о состоянии здоровья пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиками, которого произошло на трассе в Михайловском районе ночью 12 января. Двух тяжело пострадавших женщин эвакуировали в Волгоград.

- Две женщины, пострадавшие в ДТП на федеральной трассе, эвакуированы в ГКБ СМП №25, продолжают лечение в реанимационном отделении, состояние тяжелое, стабильное, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве.

Накануне из больницы была выписана 4-летняя девочка, которая пострадала в аварии. Ее родственники отказались от продолжения лечения в стационаре. Состояние остальных пострадавших без изменений. Один мужчина находится в реанимации, еще четверо мужчин и одна женщина лечатся в травматологическом отделении.

Напомним, страшная авария произошла в Михайловском районе в третьем часу ночи 12 января. Ехавшая по трассе фура врезалась в стоявший на обочине бензовоз. От удара грузовой автомобиль вылетел на встречку и влетел в автобус, который направлялся из Москвы в Дагестан. Ранения получили 9 человек, в том числе один ребенок.