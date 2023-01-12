9 человек ранены в столкновении автобуса и двух грузовиков на трассе Волгоград – Москва

Грузовик Ивеко протаранил фуру и пассажирский автобус. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области ночью 12 января произошло жуткое ДТП на трассе Москва – Волгоград. В Михайловском районе произошло тройное столкновение: в нем участвовали 2 грузовика и пассажирский автобус Москва - Махачкала. На место аварии пришлось вызывать несколько карет скорой помощи, многие пассажиры получили ранения, в числе пострадавших – дети. Трое - в реанимации, одна женщина в крайне тяжелом состоянии.

Как все случилось

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, В 03:20 спасатели получили информацию о ДТП на 765-м километре федеральной трассы Р-22 в 20 километрах от Михайловки. С места аварии с участием трех автомобилей, по данным МЧС, увезли в больницу 9 человек.

Обстоятельства ДТП еще предстоит досконально изучить, но по предварительным данным 30-летний водитель грузовика «Ивеко», который ехал со стороны Волгограда в направлении столицы, врезался в припаркованный у обочины грузовой «Вольво». От удара его вынесло на встречку, там «Ивеко» протаранил еще и рейсовый автобус с пассажирами, направлявшийся из Москвы в Махачкалу. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. По данным полиции, столкновение произошло в 2 часа 18 минут.

Автобус ехал из Москвы в Дагестан. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По сводкам МВД, в аварии пострадали водители всех участвовавших в аварии транспортных средств и еще 6 пассажиров автобуса. В их числе ребенок – скорая увезла с места происшествия 4-летнюю девочку.

Водители все участвовавших в ДТП машин ранены. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На месте аварии всю ночь работали сотрудники ГИБДД, следственная группа, руководство областного ГАИ.

Водитель одного грузовика врезался в другой, который стоял у обочины. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Что известно о пострадавших

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что к месту аварии вызвали 7 бригад скорой помощи. Неотложки прислали из ближайших районных больниц и трассовых пунктов скорой помощи. Задействовали даже санавиацию – на всякий случай в районные больницы выслали 2 медицинских вертолета.

В реанимации находятся три человека – 2 женщины и мужчина, у одной из пострадавших крайне тяжелое состояние, отмечают врачи. Женщинам уже провели операции. Еще 5 человек находятся в травматологии, а ребенок – в детской хирургии. За жизнь этих пациентов врачи не опасаются, их состояние – средней тяжести.

- Для очной консультации выезжает главный внештатный специалист Волгоградской области анестезиолог-реаниматолог, - сообщили в облздраве.

Все остальные пассажиры, не получившие травм, уехали на попутном автобусе. В Волгоградской области стоят крепкие морозы, ночью температура опускается ниже -20 градусов. К утру дорожникам и полиции удалось ликвидировать затор на трассе.