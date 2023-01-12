Волгоградские врачи борются за жизнь пострадавших в ДТП с автобусом

Трое пострадавших в реанимации. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Медики волгоградских больниц борются за жизнь девяти пострадавших в ДТП на московской трассе в Михайловке, где ночью 12 января 2023 года столкнулись пассажирский автобус, фура и бензовоз. Девять раненых – 5 мужчин, 3 женщины и 4-летний ребенок – сейчас в больницах, трое из них в реанимации. Состояние одной женщины медики оценивают как крайне тяжелое, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Две женщины и мужчина получают лечение в реанимационном отделении, состояние одной из пострадавших крайне тяжелое. Женщинам проведены хирургические вмешательства, - рассказали в облздраве.

Еще четверо мужчин и одна женщина проходят лечение в травматологическом отделении, ребенок – в детском хирургическом отделении. Состояние этих шести пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести.

Среди ночи на место аварии с автобусом среди выехали 7 бригад скорой медицинской помощи и трассовых пунктов. Для диагностики пострадавших дополнительно вызвали специалистов и две операционные бригады. Также в ЦРБ Михайловки отправили две реанимационные бригады санитарной авиации. Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог поедет туда для очной консультации.

Напомним, ночью 12 января на московской трассе в Михайловке фура зацепила стоявший на обочине бензовоз. От удара грузовик вылетел на встречку и столкнулся с автобусом, ехавшим из Москвы в Хасавюрт. Пострадавших спасают в волгоградских больницах, остальные пассажиры уехали на попутном автобусе.