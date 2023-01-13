В Волжском на видео попало нападение собак на парня

Кадр с видео vk.com/powernet

В Волгоградской области бездомные собаки атаковали парня. Дворняги набросились на молодого прохожего рядом с домом №65 по улице Советской в Волжском. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Молодой человек шел между припаркованных автомобилей, вдруг с разных сторон на него набросилась стая собак. По кадрам видно, что волжанина пытались укусить шесть бездомных животных. Одна даже схватила его за куртку. К счастью, парень не растерялся и сумел отбиться от собак и уйти от них.

За последние недели это не первый случай нападения дворняг на людей в Волжском. Перед Новым годом в городе-спутнике собака укусила мужчину на улице Энгельса, ему пришлось вызвать скорую помощь. В январе суд обязал администрацию Волжского выплатить 300 тысяч родителям подростка, которого едва не загрызли собаки 2 июля прошлого года.