Администрация Волжского заплатит 300 тысяч за нападение стаи агрессивных собак на подростка

Администрация Волжского заплатит 300 тыс за нападение стаи собак на подростка Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 января Волгоградский облсуд обязал администрацию Волжского выплатить почти 300 тысяч рублей родителям подростка, которого едва не загрызла стая агрессивных собак. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, инцидент произошел летом 2022 году. Мальчик приехал из Нового Уренгоя в гости к бабушке.

- 2 июля на него напала стая безнадзорных собак. По результатам осмотра было установлено наличие у ребёнка множественных укушенных ран. Ему была оказана медицинская помощь, в том числе операция под общим наркозом и вакцинация против бешенства, - рассказали подробности в облусде.

В итоге мама Валерия П. обратилась в суд, чтобы взыскать моральных вред и компенсацию на лечение и судебные расходы. Горсуд при первом рассмотрении встал на защиту ребенка, ведь именно мэрия обязана контролировать численность безнадзорных животных на улицах.

- В пользу Валерии П. взысканы компенсация морального вреда – 250 тысяч, расходы на лечение – 7976 рублей, а также судебные расходы – 35300 рублей, - пояснили в облусде

Однако администрация апелляцию, но Волгоградский областной суд, оставил жалобу без удовлетворения.