Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 января 2023 9:12

Администрация Волжского заплатит 300 тысяч за нападение стаи агрессивных собак на подростка

Ребенку пришлось проводить операцию под общим наркозом
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Администрация Волжского заплатит 300 тыс за нападение стаи собак на подростка

Администрация Волжского заплатит 300 тыс за нападение стаи собак на подростка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 января Волгоградский облсуд обязал администрацию Волжского выплатить почти 300 тысяч рублей родителям подростка, которого едва не загрызла стая агрессивных собак. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, инцидент произошел летом 2022 году. Мальчик приехал из Нового Уренгоя в гости к бабушке.

- 2 июля на него напала стая безнадзорных собак. По результатам осмотра было установлено наличие у ребёнка множественных укушенных ран. Ему была оказана медицинская помощь, в том числе операция под общим наркозом и вакцинация против бешенства, - рассказали подробности в облусде.

В итоге мама Валерия П. обратилась в суд, чтобы взыскать моральных вред и компенсацию на лечение и судебные расходы. Горсуд при первом рассмотрении встал на защиту ребенка, ведь именно мэрия обязана контролировать численность безнадзорных животных на улицах.

- В пользу Валерии П. взысканы компенсация морального вреда – 250 тысяч, расходы на лечение – 7976 рублей, а также судебные расходы – 35300 рублей, - пояснили в облусде

Однако администрация апелляцию, но Волгоградский областной суд, оставил жалобу без удовлетворения.