В Волжском на видео попало нападение бродячей собаки на мужчину

На мужчину напала собака.

Накануне, 27 декабря, в Волжском на мужчину напал бродячий пес. Инцидент засняли камеры наружного видеонаблюдения. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, судя по кадрам мужчина проходил мимо дома №1 на улице Энгельса.

В этот момент две бродячие собаки перебегали пешеходный переход. Один из псов подбежал к волжанину, обнюхал и внезапно накинулся. Животное вцепилось мужчине в ногу, а затем убежало. Примечательно, что собака никак не реагировала на других прохожих.

Мужчина остался на месте. к нему подошли очевидцы, дали салфетку и оказали необходимую помощь. Состояние пострадавшего уточнили в комитете здравоохранения:

- Бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение доставлен мужчина. Пострадавшему оказана необходимая помощь.