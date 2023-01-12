Прокуратура проводит проверку после крупного ДТП в Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту крупной аварии в Михайловском районе. Ночью на трассе столкнулись пассажирский автобус и два грузовика, в результате чего ранения получили 9 человек. На место происшествия выезжал Михайловский межрайонный прокурор Олег Цыганков. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, будет проверена законность решения по итогам процессуальной проверки.

Напомним, авария произошла в 2.18 в четверг на 762-м км трассы Р-22 «Каспий». По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика «Ивеко» врезался в припаркованный у обочины бензовоз «Вольво». От удара «Ивеко» отбросило на встречку, где произошло столкновение с рейсовым автобусом, который ехал из Москвы в Махачкалу. Пострадали трое водителей, а также 6 пассажиров автобуса, в том числе ребенок. Две женщины и мужчина находятся в реанимации, состояние остальных госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.