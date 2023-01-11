СК проводит проверку из-за отсутствия тепла в центре Волгограда

Кадр видео СКР.

Из-за аварии на теплосети тысячи жителей улиц Рокоссовского и Хиросимы в Центральном районе Волгограда 11 января провели день без тепла в 20-градусный мороз. Доследственную проверку по факту отключения отопления в многоквартирных домах проводит следственный комитет, сообщила сайту volgograd.kp.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

- Организована проверка по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В ее ходе будут установлены все обстоятельства произошедшей аварии на теплосетях. Действиям (бездействию) должностных лиц будет дана правовая оценка, - рассказала Дарья Буянова.

Сейчас на месте коммунальной аварии работает следственная группа. Сотрудники СКР осматривают место ЧП и опрашивают замерзающих жильцов. По результататм проверки будет принято процессуальное решение.

Накануне несколько улиц в старом центре остались без отопления из-за сбоя в котельной. Но тепло в дома вскоре вернулось. А утром 11 января рванула теплотрасса в заполотновской части района. Жители четырех многоэтажек на улицах Рокоссовского и Хиросимы весь день замерзали в квартирах без отопления в 20-градусный мороз. Кусок прохудившейся трубы заменили, сообщили в мэрии. Скоро тепло обещают вернуть в квартиры. Но нагреются батареи не сразу, а лишь через несколько часов.