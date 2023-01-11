Мороз до 25 градусов и сильный ветер ожидаются 11 января в Волгограде

Морозы начнут ослабевать к концу недели. Фото: Семен ШПАК

С утра 11 января 2023 года в Волгограде 23 градуса мороза, который ощущается на минус 30 из-за сильного ветра. Днем в областном центре и районах области потеплеет, прогнозируют синоптики. Температура поднимется до 13-15 градусов, ночью будет до минус 20, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

В Волгограде 11 января днем до 15 градусов мороза, по области – от 12 до 17 градусов. Скорость ветра будет достигать 8-13 метров в секунду. В ночь на 12 января мороз будет уже не таким сильным: по региону минус 17-22, в Волгограде – минус 18-20 градусов. Днем в четверг ожидаются уже вполне терпимая температуры до минус 10. Зато ветер усилится.

К концу недели морозы ослабеют и зима в Волгограде будет более комфортной.