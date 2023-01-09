Как долго продержатся январские морозы в Волгоградской области, рассказали синоптики

Волгоградцам рассказали, сколько еще продержатся сильнейшие морозы Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области из-за влияния антициклона установились сильнейшие морозы. По ночам столбики термометров местами приближаются к отметке -30 градусов. В ближайшие несколько суток волгоградцам еще предстоит испытать на себе суровый холод, после чего начнется небольшое потепление. Какой будет погода в январе 2023 года в Волгограде и области, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела ОГМО Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

В Волгоградской области резкое похолодание началось в ночь на Рождество. Температура воздуха упала очень резко.

- Погоду в Волгоградской области определяет влияние антициклона, по северной периферии которого произошел мощный заток холода. На Рождество на территории региона температура воздуха понизилась за 12 часов на 15-20 градусов. Минимальная температура за это время по области была -25 градусов, в Волгограде -22 градуса, - рассказала Наталья Алатырцева.

При этом нынешние морозы не являются аномальными. В предыдущие годы в регионе фиксировались более низкие температуры.

Сильные морозы в регионе продержатся 10 и 11 января. По области температура будет -18-23 градусов, местами она опустится до -27. В Волгограде в ближайшие две ночи будет -20-22, дневные температуры составят -14-16 градусов. Затем синоптики прогнозируют небольшое потепление, антициклон будет отступать на восток.

- На северо-западе европейской части России ожидается выход Атлантического антициклона, который постепенно будет менять погоду и в нашем регионе. 14, 15 января ночные температуры будут в пределах -10-15 градусов, дневные от -3 до -8 градусов. Значительных осадков пока не ожидается, - отметила Наталья Алатырцева.

Однако волгоградцы по-прежнему будут ощущать холод. Если температура немного пойдет вверх, то с 11 января усилится ветер. Его порывы будут достигать 15-18 м/с.

На следующей неделе в Волгограде и области температура воздуха будет отрицательной и днем, и ночью. Зато после 20-х чисел января не исключается «плюс».

- По предварительным прогнозам, 20 и 21 января может быть плюсовая температура, - добавила начальник отдела ОМО Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

Пока в Волгоградской области стоят 25-градусные морозы, к жителям обратились спасатели. Они рассказали о мерах профилактики и о первой помощи при обморожении. В холодную погоду нужно одеваться многослойно. Важно держать в тепле ноги, для этого необходимо использовать теплые стельки и шерстяные носки. Также на улицу следует выходить в шапке, шарфе и перчатках. В ГУ МЧС России по Волгоградской области рассказали, что стоит избегать контактов с металлом и отказаться от металлических украшений.

- Шансы переохладиться или получить обморожение, велики и у тех, кто переутомлен и испытывает слабость, либо находится в нетрезвом состоянии. В случае переохлаждения или обморожения нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, - рекомендовали в спасательном ведомстве.

Признаками обморожения являются покалывание и потеря чувствительности. При отморожении для оказания первой помощи пострадавшего необходимо внести в теплое помещение, укутать его участки тела в несколько слоев ткани, а всего человека – в одеяло или плед. Также пострадавшему нужно дать горячее сладкое питье и горячее пищу. И, конечно же, необходимо вызвать скорую.

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