В Рождество МЧС обеспечит безопасность волгоградцев в храмах

Многие волгоградцы проведут ночь в храме. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В ночь на Рождество, 7 января 2023 года, во всех приходах Волгограда и области пройдут праздничные Рождественские богослужения. Безопасность в храмах и возле них в Сочельник и в Рождество будут держать на контроле сотрудники МЧС, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МЧС по Волгоградской области.

- На всех культовых объектах проведены профилактические осмотры, и они готовы к проведению праздничных мероприятий, - рассказали в ведомстве.

Волгоградцам, которые проведут ночь на Рождественской службе в храме, советуют осторожно обращаться со свечами и держать их как можно дальше от легковоспламеняющихся предметов. За детьми в местах массового скопления людей нужен особый присмотр. Жителям региона советуют не забывать о сильном морозе до минус 17-22 градусов и осторожности на дорогах. В случае ЧС сразу звоните на номера «101» или «112».

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