Куда сходить на Рождество 2023 в Волгограде: программа праздничных мероприятий

Митрополит Феодор проведет праздничные богослужения в кафедральном соборе. Здесь же устроят концерт с колядками. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Рождество Христово для православных - самый главный и любимый зимний праздник. 7 января 2023 года в Волгограде пройдут службы в храмах, будут и хороводы, елки и колядки. Также в программе праздничных мероприятий – Рождественский забег в ЦПКиО. Сайт volgograd.kp.ru подскажет, как пройдут богослужения в храмах, где устроят праздничные программы и елки для детей, и куда еще можно сходить 7 января 2023 года.

Службы в храмах на Рождество 2023 в Волгограде

Особые богослужения на Рождество 6, 7 и 8 января 2023 пройдут в Александро-Невском соборе Волгограда. В Рождественский сочельник 6 января митрополит Феодор в 17.00 проведет праздничное Всенощное Бдение в кафедральном соборе. В полночь 7 января начнется ночная Рождественская Божественная литургия и в 17.00 здесь же митрополит отслужит Всенощное Бдение. 7 января Божественная Литургия в соборе Александра Невского будет поздней, она начнется в 10.00. По окончании хор подарит прихожанам праздничный концерт с рождественскими песнопениями и колядками.

Куда сходить 7 января в Волгограде: колядки, святочные гадания, детские программы и концерты

В день Рождества Христова 7 января 2023 года в 12.00 жителей Волгограда приглашают к главной городской елке в ЦПкИО на праздничную семейную программу «Рождество». Гостей ждут рождественские гуляния с танцами, играми и выступлениями солистов Волгоградконцерта.

7 января 2023 года в 12.00 в ЦПКиО Волгограда устроят костюмированный «Рождественский забег». Часть трассы длиной 2023 метра пройдет по «Волгоград Арене», поэтому регистрация обязательна, но бесплатна (подробности).

В Комсомольском саду Волгограда 7 января 2023 в 14.00 для детворы подготовили игровую программу у елки.

В выставочном зале музея Машкова на Чуйкова,37 в Волгограде 7 января 2023 с 15.00 до 17.00 устроят Рождественский своп ненужных подарков в рамках проекта «Экология и современное искусство». По сути, это бесплатный обмен вещами - вы приносите пригодные для дальнейшего использования вещи и обмениваете их на те, что вам приглянутся. Приниматься будут только небольшие предметы, например, для рукоделия, статуэтки, лампы, свечи, текстиль и прочее для интерьера, посуда и кухонные принадлежности, книги и домашние растения, косметику и парфюмерию, бижутерию и аксессуары. На свопе Будут мастер-классы, музыка и искусство, плюс к этому можно посмотреть выставки. Вход для участников свопа бесплатный.

7 января 2023 в 17.00 в выставочном зале ВМИИ имени Машкова пройдет лекция преподавателя ВГИИК Марии Зыриной «Празднование Нового года и Рождества в Царицыне-Сталинграде-Волгограде», где вы узнаете, чем раньше наряжали елку и кто был символом Рождества. Вход по билетам.

8 января 2023 года в 16.00 и в 18.00 жителей и гостей Волгограда приглашают в подземелье XVIII века музея-заповедника «Старая Сарепта» на концерты «Рождественские встречи» ансамбля камерно-вокальной музыки Con Anima. Также можно будет пройтись по экспозициям музея. Билеты: 400/200 руб. 12+. Бронь по тел.: 8(8442)67-33-02 и 8-927-511-67-49.