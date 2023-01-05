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НовостиОбщество5 января 2023 9:00

Погода резко портится: на Волгоградскую область в Рождество обрушится арктический холод

Сильный ветер и -6 ожидаются в Волгограде 5 января
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Сильнейший ветер при -17: волгоградцам в выходные лучше не выходить из дома.

Сильнейший ветер при -17: волгоградцам в выходные лучше не выходить из дома.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Синоптики прогнозируют 5 января в Волгограде день без существенных осадков. Но с понижением температуры и сильным ветром. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, сегодня ночью столбики термометров опустятся до -6. Днем волгоградцев ждет хоть и сухая, но неприятная ветреная погода: ветер будет дуть с запада и достигать силы 13 м/с. Но это еще цветочки: арктические холода еще впереди.

6 января волгоградцев ждет последний теплый день: воздух днем прогреется до +4…+6 градусов, при этом на город обрушатся снег и дождь. А уже 7 января, в Рождество, ударят морозы. Всего за одни сутки температура с +6 опустится до -17. Такие температурные качели подпортят самочувствие метеочувствительным людям. К -17...-15 градусам добавится ветер до 20 м/с. На улицу в ближайшие выходные без особой нужды лучше не выходить.