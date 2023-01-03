В Волгограде готовность реконструируемого кинотеатра «Победа» оценили на 25 процентов

Фото: Администрация Волгоградской области

Губернатор Андрей Бочаров 3 января оценил ход реконструкции кинотеатра «Победа» в центре Волгограда. Здание капитально обновляют под размещение в нем Дома детства с кукольным театром и студий для девчонок и мальчишек. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в обладмине, глава региона поставил дополнительные задачи по формированию концепции работы учреждения.

Во время реконструкции были выявлены скрытые дефекты здания, из-за чего пришлось корректировать первоначальный проект. В настоящее время рабочие занимаются откосами, нишами, системой отопления, монтажом конструкций подвесного потолка. Также строители штукатурят внутренние стены фасада, устраивают кровлю главного вестибюля, стяжки потолков. Ведутся работы по присоединению коммуникаций к сетям водоснабжения, теплоснабжения и канализации. В ближайшие недели в здании появится отопление, после чего специалисты начнут внутреннюю отделку. Сейчас готовность работ оценивается на 25%, реконструкция должна завершиться к 1 мая 2024 года. Губернатор заявил, что перенос сроков даже не обсуждается.

Фото: Администрация Волгоградской области

- Задача стоит к концу этого года завершить общестроительные работы на объекте. Не вижу проблем, которые помешали бы это сделать. Персонально предупреждаю: ни одного дня не дам дополнительного. Объект должен быть сдан в срок, - обратился губернатор к подрядчикам.

Отметим, реконструкция кинотеатра «Победа» началась в 2020 году. Она обходится бюджету более чем в полмиллиарда рублей. Первоначально планировалось, что объект будет готов в ноябре 2023 года. На весну 2024 года сроки перенеслись из-за выявленных дефектов по ходу работ.