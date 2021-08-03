Остались только стены: в кинотеатре "Победа" разобрали все перегородки и крышу

В здании бывшего кинотеатра кипит работа Фото: Эдуард Пальгунов

Местами отсутствует кровля, внутри настоящая разруха. В здании бывшего кинотеатра «Победа» сейчас большое количество мусора, строительных материалов и всюду пыль. Там продолжается капитальная реконструкция. По ходу работ строители сталкиваются с различными проблемами. Главная из них, что выявляются различные дефекты, которые сложно было предусмотреть на этапе проектирования. Объемы работ увеличиваются. Однако сроки сдачи объекта меняться не будут. Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время выездного совещания. После реконструкции в здании будут работать Дом детства и театр кукол.

У входа в здание бывшего кинотеатра горы строительных материалов Фото: Эдуард Пальгунов

ПРОЕКТ УВЕЛИЧИЛСЯ С 27 ЛИСТОВ ДО 200

Сейчас в здании бывшего кинотеатра «Победа» завершаются демонтажные работы. Они готовы на 90%. Уже в ближайшее время строители приступят к ремонтно-восстановительным работам, изготавливаются новые перекрытия, устраняются многочисленные выявленные дефекты. Они стали настоящей проблемой.

- В процессе мы увидели, что балки перекрытий предстоит демонтировать, потому что металл обветшал. Это гораздо замедлило работы. Вскрылось очень много дефектов. И стены, и кладка в очень плохом состоянии, поэтому придется делать дополнительный комплекс мероприятий, в том числе укрепление стен, - рассказал руководитель проекта реконструкции здания Александр Фролов.

Работы на объекте не прекращаются Фото: Эдуард Пальгунов

Из-за того, что объем работ стал больше, проектная документация увеличилась с 27 листов до двухсот. Приходится принимать дополнительные инженерные решения, рассказали представители подрядчика ОА «Приволжтрансстрой» губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову. Однако на срок сдачи это отразиться не должно.

Рабочие трудятся на всех этажах здания Фото: Эдуард Пальгунов

ВОССОЗДАЕТСЯ ПЕРВОЗДАННЫЙ ВИД

Строители отмечают, что все возможно сделать. Дополнительные силы привлекать не приходится, чтобы устранить многочисленные дефекты здания. Напомним, объект был построен еще в 1895 году, в нем было Царицынское ремесленное училище, а затем профтехническая школа имени Кулибина и Сталинградский судостроительный техникум. Во время Сталинградской битвы здание уничтожили, но уже в 1948 году там вырос первый в городе кинотеатр по проекту знаменитого архитектора Ефима Левитана.

Подрядчик обещает воссоздать первоначальный вид здания Фото: Эдуард Пальгунов

- Приходится воссоздавать первозданный вид здания по проекту Левитана. До конца года хотим по максимуму накрыть кровлю и приступить к каким-то внутренним работам. Сейчас вылезла дополнительная работа – устройство монолитных ж/б лотков для прокладки коммуникаций. В проекте их не было, но приходится делать. Пока не сделаем лотки, не приступим к кровле, - сообщил Александр Фролов.

Строители демонтировали крышу Фото: Эдуард Пальгунов

При этом руководитель проекта не ответил, увеличится ли стоимость реконструкции здания кинотеатра «Победа».

- Не готов ответить по деньгам, - отметил Александр Фролов.

На полную реконструкцию здания потратят 537 миллионов 805 тысяч рублей. Все эти средства выделяются из областного бюджета.

До конца года подрядчик хочет успеть завершить работы по кровле Фото: Эдуард Пальгунов

СЛЕЗЫ СТРОИТЕЛЕЙ

Срок сдачи объекта – октябрь 2023 года. Ничто не должно повлиять на их изменение. Это подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.

- Несмотря ни на что, на никакие трудности, на никакие проблемы, в сроки мы должны уложиться. Сдвигать их не будем. Объект очень тяжелый. Но сносить его мы не будем. Как и планировалось, к концу 2023 года он будет построен, сдан в эксплуатацию, - отметил глава области.

Во время демонтажных работ строители выявили многочисленные дефекты здания Фото: Эдуард Пальгунов

Сейчас по внешнему и внутреннему виду здания сложно сказать, что когда-то здесь был кинотеатр. Отовсюду доносится звук строительных инструментов и голоса рабочих. А обстановка напоминает развалины. Но при капитальном ремонте по-другому невозможно.

- Прошу не пугаться обстановки, она у нас рабочая. Чтобы понять, что нам необходимо дополнительно сделать, нужно было провести вскрытие. Оно показало, что объект, несмотря на сложности, можно восстановить, он будет работоспособным. Объект будет сдан вовремя, несмотря на все слезы строителей. А они всегда существуют. Как только начинаешь строить, слышишь только одно: «Здесь плохо, здесь не успеваем». Все успеем вовремя и с надлежащим качеством, - заявил губернатор Волгоградской области.

Губернатор предложил представителям подрядчика "вытереть слезы". Фото: Администрация Волгоградская область.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР И ДОМ ДЕТСТВА

Напомним, по окончанию работ по капитальной реконструкции здания бывшего кинотеатра «Победа» в нем будет работать кукольный театр. Внутри разместится большой зрительный зал на 240 мест, малый – на 84 человека, многофункциональный - на 100 мест. Их оборудуют самым современным звуковым и световым оборудованием. По проекту предусматриваются просторные фойе, где можно будет проводить различные мероприятия, в том числе новогодние, а также гримерки, кабинеты персонала, складские помещения. В зрительном зале будут показывать и кинофильмы. Здание помимо театра кукол станет Домом детства. Планируются помещения для творческого развития детей: театральные студии, мастерские техники речи, изготовления кукол и другие.

После реконструкции залы дома детства оснастят современным оборудованием Фото: Эдуард Пальгунов

- На территории Волгоградской области появится один из самых современных кукольных театров в России. Это будем Дом детства, дом творчества. Это уникальное место в центре города, рядом парк, который готовится к реконструкции. Мы завершаем проектирование. В ближайшее время проект будет представлен на общественное обсуждение, - отметил Андрей Бочаров, рассказывая про обновление Комсомольского сада.