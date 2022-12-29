Задушивший беременную волгоградку таксист попросился на свободу

Таксиста задержали 22 декабря. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде 40-летний таксист, которого подозревают в убийстве находившейся на пятом месяце беременности Ирины Богатыревой, обжаловал меру пресечения и попросил выпустить его из СИЗО. Прокурор просил оставить обжалуемое постановление без изменения. В результате новогодние праздники таксист проведет под арестом. Суд апелляционной инстанции оставил апелляционную жалобу защитника без удовлетворения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, 35-летняя Ирина Богатырева исчезла в ночь с 14 на 15 октября 2022 года. В тот день она поссорилась с мужем, уехала к подругам в кафе. После решила переночевать у матери. Приехала туда на такси. Но домой не зашла. А села в другое такси и бесследно пропала. Волонтеры и полиция искали женщину больше двух месяцев, не оставляя надежды. Лишь по частным видеокамерам удалось вычислить машину, в которую села Ирина в ту роковую ночь. А после таксист показал место в Дубовском районе, где задушил беременную и сбросил ее тело в овраг. Там ее и нашли.

По версии следствия, в дороге между пассажиркой и водителем произошел конфликт. Разозлившись, мужчина остановил автомобиль, схватил девушку за голову, прижал к земле и задушил. После снял с убитой золото, которое после нашли в его гараже.

22 декабря водителя такси задержали. В СИЗО он просидит до 27 января 2023 года.

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В овраге Волгоградом после двух с лишним месяцев поисков обнаружили тело 35-летней Ирины Богатыревой, которая исчезла при загадочных обстоятельствах, будучи беременной (подробности).

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У подозреваемого есть семья и двое детей. Родные были в шоке, когда узнали о его преступлении (подробности).