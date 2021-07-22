Мэр Волгограда Виталий Лихачев: добраться из центра в Красноармейский можно за 15 минут

Если связать Сарпинский с Ворошиловским и Красноармейским, попасть на юг города реально за 15 минут. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Предотвратить отток жителей из Волгоградской области поможет строительство новой транспортной инфраструктуры. Об этом сегодня во время поездки в ЖК Адмиралтейский в Красноармейском районе заявил новоселам мэр Волгограда Виталий Лихачёв. По словам главы города, достаточно возвести мост через Сарпинский, чтобы волгоградцы смогли добираться из Центрального района в Красноармейский за 15 минут.

Жителям Заканалья выбраться из своего района можно только по мосту через ВДСК, который мало того забит фурами, еще и находится в предаварийном состоянии.

- Мы сделали проект, прошли экспертизу, на следующий год добиваемся выделения средств - около двухсот миллионов - на его ремонт. Но строить второй мост обязательно нужно, - говорит Лихачев.

Муниципалитет планирует пустить весь транзитный транспорт вокруг города по строящемуся сейчас Объезду Волгограла, а весь остальной, в том числе общественный транспорт, через ВДСК.

Однако, по мнению Виталия Лихачёва, проект развития Сарпинского – еще одна прекрасная перспектива и для Красноармейского. Его разрабатывают и защищают уже год. По плану предусмотрено два моста.

- Если посмотреть на наш город на карте, он не просто линейный, он изогнут подковой вокруг Волги, поэтому это расстояние очень большое. И добраться из центра или с Красного Октября в Красноармейский и наоборот очень тяжело, ездить на работу нереально для наших условий, - говорит глава Волгограда.

Но если соединить двумя мостами Красноармейский и Ворошиловский, во-первых, получится дать развитие острову Сарпинскому, но главное: с Красноармейского района в центр и из Центрального на юг можно будет добираться за 15 минут. Это важно и для тех, кто живет в северных районах, а ездит на работу на тот же «Каустик».

- Сегодня выпускники политеха - их очень много - не все хотят ездить сюда, на промпредприятия, потому что это далеко и неудобно. Наша задача: сохранение людей, чтобы молодёжь не уезжала, для этого надо строить инфраструктуру. Нужно, чтобы город был не длинный, а круглый, чтобы он был удобен и для жилья, и для работы, - прокомментировал проект развития Сарпинского Виталий Лихачёв.