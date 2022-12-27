Волгоградский губернатор на прямой линии рассказал о будущем «Химпрома» и алюминьки

Фото: Администрация Волгоградской области

Во время прямой линии губернатора Волгоградской области жители поинтересовались судьбой «Химпрома». Работа предприятия была остановлена, а жителей юга Волгограда беспокоит соседство с опасным наследием, в частности с «белым морем», которое в будущем закроют в «саркофаг». Андрей Бочаров отметил, что площадка «Химпрома» будет использоваться для новых промышленных производств, для которых необходима реконструкция территории.

Ранее правительство России приняло решение о создании на площадке «Химпрома» свободной экономической зоны. Регион сможет расположить ряд предприятий с высокой добавленной стоимостью, которые будут освобождены от многих налогов и смогут получить преференции. Инвестиции будут направляться из федерального бюджета.

- На сегодняшний день мы уже определились с пятью нашими партнерами, которые готовы разместить свои производства, - рассказал во время прямой линии губернатор, подчеркнув, что по каждому варианту проводится отдельная работа. - Мы подготовили ряд серьезных предложений, которые требуют обеспечения внешнего контура сетями, инфраструктурой и различным другим оборудованием. На это выделили предварительно около 4 млрд рублей, в том числе из областного бюджета.

На «Химпроме» построят электроподстанцию, она обойдется в 1,5 млрд рублей. В целом на площадке создадут нефтехимический кластер, который будет отвечать, в том числе, экологическим требованиям.

В блоке вопросов про предприятия Волгограда губернатора спросили и про алюминиевый завод, который удалось уберечь от закрытия. Проблема решалась вместе с минпромторгом и минэнерго России. Для запуска предприятия было запущено производство обожженных анодов.

- Завод успешный, завод развивается. В полном объеме работает фабрика обожженных анодов и производит продукцию, востребованную группой РУСАЛ. Важно, что мы сегодня рассматриваем ряд инвестиционных проектов с собственниками, минпромторгом России и другими партнерами по реализации на территории алюминиевого завода ряда дополнительных производств, в том числе с использованием нашего сырья — бишофита, - подчеркнул Андрей Бочаров.