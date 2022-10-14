В Волгоградской области создадут особую экономическую зону

На Химпроме создадут производства метанола, несмотря на отказ японских инвесторов. Фото: Администрация Волгоградской области.

В Волгоградской области будет создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Ее одобрили на заседании межведомственной рабочей группы, которое прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева. В Волгограде территория с особым юридическим статусом появится на «Химпроме». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональной администрации.

Кроме Волгоградской области, особые экономические зоны появятся в Кемеровской областях, Чувашской Республике.

- Сегодняшнее решение позволит привлечь в экономику регионов около 197 млрд рублей инвестиций, запустить новые производства в химии, переработке газа, сельском хозяйстве и других сферах, - заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

На особой экономической зоне на «Химпроме» планируют создать более 800 рабочих мест. Будет построен метаноловый завод, ранее его хотели создать с привлечением японских инвесторов, которые в этом году отказались от участия в проекте. Также будут организованы производства биопротеинов, средств защиты растений и уксусной кислоты.

Напомним, на территории «Химпрома» находится опасное для экологии Белое море. Огромную территории с отходами бывшего предприятия химической промышленности решено закрыть в «саркофаг».