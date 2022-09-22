Белое море "Химпрома" закроют в «саркофаг» и оставят на том же месте

Проблему Белого моря наконец-то начали решать. Фото: «ГеоТехПроект»

В Волгограде наконец-то решили, что делать с Белым морем "Химпрома". Его будут консервировать на том месте, где оно сейчас находится. Специальная рабочая группа приняла такое единодушное решение на основе исследований, проведенных в 2021 году.

В нее вошли профессора ведущих вузов, практикующие экологи, ученые, чиновники. Они искали оптимальный вариант, при котором бы воздействие на окружающую среду вредного пруда-накопителя было бы сведено к минимуму. По их мнению, необходимо сделать для этой территории своеобразный саркофаг.

Бело море появилось в Кировском районе Волгограда как результат работы крупнейшего предприятия химической промышленности Волгоградской области «Химпрома». Еще в конце 90-х, когда завод работал, встал вопрос о ликвидации места с тоннами опасных отходов. Все понимали, что его влияние на экологию катастрофическое. Но не было времени и денег этим заниматься. Химпром развалился, сейчас его площадку используют для строительства нового предприятия. А вот Белое море никто не захотел забирать даже с суперльготами и бонусам. К счастью, для всех жителей Кировского и Красноармейского районов судьбу с будущим пруда шламонакопителя, где содержится 4 миллиона тонн (!) Отходов, из них 110 тонн особо опасных, ртутных, определились.

На месте Белого моря обещают парк или парковку. Фото: «ГеоТехПроект»

Что сделают

1) установят ограждающие дамбы;

2) сделают вертикальную противофильтрационную завесу длиной более 2,7 километров. Она не даст распространиться загрязняющим веществам. Глубина завесы от 2 до 22 метров, толщин 2,2 метра. Грунтоцементные элементы установят в три ряда;

3) оборудуют фильтрационную и дренажную систему с гидродинамической ловушкой и сбором поверхностных стоков;

4) сделают комплекс очистных сооружений;

5) закроют поверхность Белого моря ( а его площадь составляет 28 гектаров) специализированным пятислойным экраном, который не даст попасть пыли и испарениям от отходов в окружающую среду, а также обеспечит отвод поверхностного стока;

6) подготовят плодородный слой, посеют многолетние растения, которые подберут согласно климатической зоне;

7) установят гидрогеологическую систему мониторинга за положение уровня подземных вод, их температурой и минерализацией;

8) благоустроят на поверхности парк или парковку (что именно, предстоит решить);

Кстати, консервация Белого моря - это лишь на время. В будущем будут искать способы для переработки опасных отходов и дальнейшего их использования, например, в строительстве дорог. Для этого волгоградские власти обратятся к ученым за советом.

За всеми этапами консервации обещают жесткий общественный контроль. Ну а пока проект еще окончательно не принят. Предстоят общественные слушания, в которых пригласят участвовать и жителей. Документы выставят на всеобщее ознакомление. После внесения корректив смогут их окончательно утвердить, а потом просить под реализацию деньги. И без федеральной помощи тут не обойтись.