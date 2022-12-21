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НовостиНедвижимость21 декабря 2022 10:48

В Волгограде устранили аварию на теплосети на улице Пархоменко

Жителям центра Волгограда вернули отопление
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Батареи должны нагреться в ближайшее время.

Батареи должны нагреться в ближайшее время.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоградцы, которые живут на улице Пархоменко и с вечера сидели без отопления, к обеду 21 декабря получают ресурс в полном объеме. Тепло и горячая вода должны вернуться в квартиры, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании «Концессии теплоснабжения».

- Если отопление и горячая вода отсутствуют в отдельной квартире, нужно обратиться в свою управляющую компанию для регулировки внутридомовых сетей, - отмечают в Концессиях.

Напомним, авария на теплосети малого диаметра в Центральном районе Волгограда на улице Пархоменко случилась вечером 20 декабря 2022 года. Без тепла и коммунальных удобств остались дома на Пархоменко и Ткачева. Бригада «Концессий» устранила нарушение в минимальные сроки.