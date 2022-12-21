Жители центра Волгограда остались без тепла и воды из-за коммунальной аварии

Батареи в домах остыли после порыва на тепломагистрали. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Очередная коммунальная авария оставила без отопления и горячей воды жителей Центрального района Волгограда. С утра 21 декабря замерзшие в своих домах люди с улиц Пархоменко и Ткачева обрывают телефоны аварийки чтобы выяснить, когда вернется тепло в их квартиры. Прогнозы пока не оптимистичные: если отопление «Концессии» обещают вернуть в ближайшие часы, то горячую воду только до конца дня. Всему виной очередной порыв на теплосетях.

- Бригада «Концессий теплоснабжения» продолжает работы по восстановлению коммуникаций. В настоящий момент сеть заполняется теплоносителем, в ближайшие часы отопление поступит потребителям. Горячее водоснабжение будет возобновлено до конца дня, сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе компании.

Кстати, батареи после пуска отопления могут нагреться не сразу. Кому-то придется добиваться тепла в своей квартире от управляющей компании. Коммунальщики говорят, что именно УК должны отрегулировать внутридомовые сети.