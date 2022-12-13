В Волгоградской области резко вырос спрос на лекарства от гриппа и ОРВИ

В Волгоградской области на треть увеличились продажи препаратов от гриппа и ОРВИ Фото: Мария АНАНОВА

Заболеваемость гриппом и ОРВИ растет не только в Волгоградской области, но и по всей России. В сезон простуд увеличился спрос на лекарства от температуры, кашля, боли в горле, насморка, противовирусные таблетки. При этом в Волгоградской области наметился резкий всплеск продаж препаратов против гриппа и ОРВИ. Спрос за 2 недели увеличился на 34%, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные системы маркировки товаров «Честный знак». Волгоградская область вошла в пятерку регионов по наибольшему всплеску спроса на лекарства.

Также с 28 ноября по 11 декабря сильно выросли продажи препаратов против гриппа и ОРВИ в Калмыкии (на 40%), Смоленской области (на 40%), Кабардино-Балкарии (на 39%), Астраханской области (на 39%). В целом по России спрос стал выше на 12%. За 2 недели жители страны потратили на таблетки, капли и спреи, чтобы справиться с болезнью, 4,1 миллиарда рублей, купив 9,7 миллиона упаковок. Дефицита лекарств специалисты не прогнозируют, имеющихся запасов хватит более чем на 10 месяцев, причем они постоянно пополняются.

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