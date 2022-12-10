Ледовый каток в ЦПКиО Волгограда открыли с 12 бенгальскими фонтанами

На открытие катка устроили праздник. Фото: ЦПКиО

В центральном парке культуры и отдыха в Волгограда торжественно открыли ледовый каток и снежные горки. Для волгоградцев устроили предновогодний праздник с огненным шоу и 12 бенгальским фонтанами у колеса обозрения. Гостей встречали ростовые фигуры - Зая и Мишка, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации ЦПКиО.

Несмотря на потепление и отсутствие снега, покататься на коньках и на тюбингах со снежных горок в ЦПКиО Волгограда можно будет даже при плюсовой температуре. На катке Лагуна есть морозильное оборудование, на горках – целых три снегогенератора. Также для посетителей есть прокат коньков и ватрушек, камера хранения.

Кроме того, в Волгограде и Волжском залили уже более десяти катков, которые будут работать по погоде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все ледовые катки и горки Волгограда и Волжского 2022-2023: адреса, график, цены.