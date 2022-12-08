Открылся самый большой в Волгограде каток

Фото: Администрация ЦПКиО

Самый большой каток в Волгограде открылся 7 декабря. Ледовая площадка в ЦПКиО под названием «Лагуна» приняла первых любителей покататься на коньках. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказал директор ООО «Парк» Андрей Еркин.

Площадь катка составляет 2 тысячи квадратных метров. Его сделали на месте бассейна «Лагуна», который работает летом. Ледовая арена в ЦПКиО располагается рядом с «Волгоград Ареной» с видом на Мамаев курган. По периметру катка устанавливают новогодние украшения.

Фото: Администрация ЦПКиО

- Приступили к украшению гирляндами и новогодними игрушками 80 больших деревьев – елочек и сосен, - добавил Андрей Еркин.

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