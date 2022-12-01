В Волгограде прокуратура проводит проверку после гибели ребенка при взрыве газового баллона в авто

Взрыв на парковке у дома прогремел около 8 часов утра. Фото: прокуратура

Прокуратура Волгоградской области проводит проверку после трагедии в Советском районе. Утром 1 декабря в Новокомарово сгорели четыре машины, погиб трехлетний ребенок и тяжело ранен его 52-летний отец. Предварительно, причиной взрыва стало воспламенение газового баллона, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре региона.

- По предварительным данным причиной происшествия явилось воспламенение находившегося в автомобиле газового баллона для сварочных работ, - рассказали в ведомстве.

Напомним, взрыв на парковке у дома прогремел около 8 часов утра. Пламя охватило четыре автомобиля, два из них выгорели дотла. В одной из машин обнаружили тело 3-летнего малыша. Рядом – его покалеченного отца. Сейчас мужчина в больнице в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело.