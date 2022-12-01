СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка при взрыве машины на юге Волгограда

В спальном районе взорвалась машина. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

1 декабря следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту гибели 3-летнего ребенка при взрыве автомобиля в ЖК «Комарово» в Советском районе города-героя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, речь о статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, ранним утром в спальном районе сгорели сразу четыре машины. На месте нашли два баллона.

- В одном из автомобилей произошла утечка газа с последующем возгоранием. В результате произошедшего погиб 3-летний ребенок, а 52-летний мужчина получил тяжелые травмы. В настоящее время пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, -уточнили в областном следкоме.

На месте работают сотрудники регионального МЧС, СК, МВД. Сотрудники осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства страшной трагедии.