При взрыве автомобиля в ЖК Комарово в Волгограде погиб трехлетний ребенок

Машина взорвалась утром 1 декабря. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная трагедия произошла в жилом квартале на юге Волгограда утром 1 декабря. Во дворе ЖК «Комарово» в Советском районе загорелись сразу четыре легковушки. В одной из них находились 52-летний папа и его трехлетний сын. К сожалению, ребенок погиб. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. СК возбудил уголовное дело.

Два автомобиля сгорели полностью, еще два - частично. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В МЧС сообщение о ЧП поступило в 07.59 часов. Очевидцы рассказали, что горит одна машина. Когда спасатели приехали на место, пламя уже перебросилась на припаркованные рядом три автомобиля. Пожарные быстро затушили огонь. Однако две легковушки сгорели полностью, еще две - частично. В салоне одной заживо сгорел маленький ребенок. Его папу госпитализировали с ожогами.

- По предварительным данным, в одном из автомобилей произошла утечка газа с последующем возгоранием. В результате произошедшего погиб 3-летний ребенок, а 52-летний мужчина получил тяжелые травмы. В настоящее время пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, - уточнили в областном СК.

На месте нашли баллоны. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Прибывшие на место трагедии полицейские вместе со специалистами областного МЧС установили предварительную причину случившегося.

- В ходе осмотра в автомобиле «Шкода» были обнаружены два ацетиленовых баллона. Предварительной причиной возгорания могла стать утечка газа, - пояснили в полиции.

В салоне легковушки обнаружили тело ребенка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура Волгограда начала проверку по факту случившегося.

В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа, эксперты-пожаротехники ЭКЦ ГУ МВД по региону.