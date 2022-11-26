В Волгограде произошло обрушение на стройке школы-тысячника

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Накануне в Дзержинском районе Волгограда произошло ЧП на стройке школы-тысячника на улице Шекснинской. Во время заливки межэтажного перекрытия произошло обрушение, кубометры бетона вместе с опалубкой обвалились вниз, рассказали очевидцы в соцсетях. Пострадавших нет. Произошедшее не повлияет ни на график работ, ни на их качество, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- По данным подрядной организации, накануне на объекте при устройстве опалубки надломилась одна из стоек. В настоящее время опалубка пересобрана, работы продолжаются, - прокомментировали в администрации Волгограда.

Напомним, школу-тысячник на 40 классов на улице Шекснинской строят по нацпроекту «Образование». В ней будут спортзалы, деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, и многое другое. Рядом построят стадион с беговыми дорожками.