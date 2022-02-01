При строительстве школы в Волгограде вырубят несколько десятков вязов и тополей

В школе смогут учиться 1000 детей. Фото: администрация Волгоградской области.

В Волгограде на улице Шекснинской готовятся рыть котлован под строительство новой школы-тысячника. В ближайшее время рабочие приступят к вертикальной планировке территории. Наверняка жители окружающих домов увидят, как на стройплощадке будут вырывать с корнем вязы и тополя. Мэрия Волгограда подтвердила, что при подготовке площадки уберут несколько десятков старых деревьев. По словам чиновников, это возрастные и сухостойные вязы и тополя, которые растут на неухоженном участки земли, на котором люди устроили свалку. Мэрия обещает по окончании строительства высадить возле школы 450 новых деревьев и кустарников.

- Земельный участок по улице Шекснинской, на котором строится образовательное учреждение на 1000 мест, не входит в границы объекта культурного наследия «Федоровский сад». Проектно-сметная документация прошла согласование всех профильных ведомств, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

Чиновники говорят, что количество новых деревьев многократно превышает число вырубаемых, к тому же вокруг школы уложат 8 тысяч квадратных метров газона. Строители по контракту должны будут смонтировать поливочный водопровод для ухода за новыми насаждениями.

Напомним, в Дзержинском районе Волгограда приступают к строительству школы на тысячу мест. В ней будет 40 классов, многофункциональные спортивные залы, школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, и многое другое. Рядом со школой построят современный стадион с беговыми дорожками. Необходимость строительства нового учебного заведения назрела давно, после того, как здесь выросло много новостроек, в том числе ЖК «Бейкер Стрит».