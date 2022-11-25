Волгоградская облдума согласовала Владимира Попкова на должность главы спорткомитета

Фото: Волгоградская областная дума

Комитет по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму согласовал Волгоградской областной думы кандидатуру Владимира Попкова на должность председателя регионального спорткомитета. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в областном парламенте.

Депутатам кандидата представил первый заместитель губернатора Валерий Бахин. Также Владимира Попкова одобрил в качестве председателя областного комитета физической культуры и спорта президиум отделения партии «Единая Россия».

Напомним, 27 октября с должности председателя регионального спорткомитета был уволен Александр Глинянов, который руководил волгоградским спортом с 2015 года. На этот пост кандидатуру Владимира Попкова предложил губернатор. С 17 ноября чиновник исполняет обязанности председателя комитета.