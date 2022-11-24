В Волгограде за 126 млн рублей построят новую дорогу в Дзержинском районе

От Ангарской автомобилисты тоже вскоре смогут проехать с ветерком. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде решили построить новую дорогу в Дзержинском районе. Речь о 573-метровом участке на улице Дубовая балка, соединяющей улицы Ангарскую и Авторемонтную, которые также собрались к концу 2025 года расширить до четырех полос. Власти объявили аукцион по поиску подрядчика. Начальная цена контракта - 126,1 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документы.

За сумму в 126 миллионов подрядчик должен разработать проектную документацию, провести инженерные изыскания, а также построить саму дорогу на улице Дубовая балка на участке от Авторемонтной до Ангарской. Новая дорога местного значения будет четырехполосной и рассчитана на скорость в 70 километров в час. Рядом с проезжей частью должны построить тротуары. При этом здесь придется переносить все инженерные сети, ливневку, заново делать освещение.

Начнется стройка в 2023 году, завершится – к декабрю 2025-го. В это же время до четырех полос собираются за 1,2 миллиарда рублей расширить еще 8,3 километра проходящих рядом дорог на улицах Ангарской, Авторемонтной и Бузулукском проезде.