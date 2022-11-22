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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 14:32

В Волгограде вынесли приговор участникам стрельбы на дороге в Жилгородке, в которой ранили остановившегося помочь водителя

Знакомые стрелка помогали ему скрыть следы преступления
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
На двоих фигуранты уголовного дела получили 15,5 лет колонии

На двоих фигуранты уголовного дела получили 15,5 лет колонии

Фото: Алексей ФОКИН

Дзержинский районный суд вынес приговор 25-ти и 29-ти летним волгоградцам, которые помогали своему другу скрыть покушение на убийство. 17 ноября прошлого года фигуранты уголовного дела вместе с еще двумя знакомыми ехали на автомобиле по Жилгородку. Они остановились на перекрестке улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской, включив аварийку. Один из пассажиров вышел из машины, чтобы справить нужду. Мимо проезжал автомобиль, водитель которого притормозил, подумав, что стоящая машина сломалась, и предложил помощь. В этот момент справлявший нужду без объяснения причин 6 раз выстрелил из пистолета по водителю. Раненный мужчина упал на дорогу, а компания села в авто и умчалась. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Пострадавший выжил благодаря вовремя оказанной помощи. Скорую вызвали патрулировавшие территорию полицейские.

Вину фигуранты уголовного дела не признали. 25-летний волгоградец по решению суда должен отправиться за решетку на 7 лет 6 месяцев, его 29-летний друг – на 8 лет. Отбывать наказание они должны в колонии общего режима, также каждому назначили штраф в 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

Еще один участник стрельбы на дороге ранее заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. 22-летнего парня наказали 3-летним сроком в колонии общего режима и штрафом в 80 тысяч рублей. На стадии судебного рассмотрения находится уголовное дело на волгоградца, который стрелял в водителя.