В Волгограде вынесли приговор участникам стрельбы на дороге в Жилгородке, в которой ранили остановившегося помочь водителя

На двоих фигуранты уголовного дела получили 15,5 лет колонии Фото: Алексей ФОКИН

Дзержинский районный суд вынес приговор 25-ти и 29-ти летним волгоградцам, которые помогали своему другу скрыть покушение на убийство. 17 ноября прошлого года фигуранты уголовного дела вместе с еще двумя знакомыми ехали на автомобиле по Жилгородку. Они остановились на перекрестке улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской, включив аварийку. Один из пассажиров вышел из машины, чтобы справить нужду. Мимо проезжал автомобиль, водитель которого притормозил, подумав, что стоящая машина сломалась, и предложил помощь. В этот момент справлявший нужду без объяснения причин 6 раз выстрелил из пистолета по водителю. Раненный мужчина упал на дорогу, а компания села в авто и умчалась. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Пострадавший выжил благодаря вовремя оказанной помощи. Скорую вызвали патрулировавшие территорию полицейские.

Вину фигуранты уголовного дела не признали. 25-летний волгоградец по решению суда должен отправиться за решетку на 7 лет 6 месяцев, его 29-летний друг – на 8 лет. Отбывать наказание они должны в колонии общего режима, также каждому назначили штраф в 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

Еще один участник стрельбы на дороге ранее заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. 22-летнего парня наказали 3-летним сроком в колонии общего режима и штрафом в 80 тысяч рублей. На стадии судебного рассмотрения находится уголовное дело на волгоградца, который стрелял в водителя.