Волгоградцу вынесли приговор за участие в расстреле водителя на дороге

После того как приятель расстрелял водителя, молодой человек спрятал пистолет у себя. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Дзержинский райсуд Волгограда 19 июля 2022 года вынес приговор 22-летнему парню, который был в компании, расстрелявшей в ноябре водителя «семерки» на дороге. Волгоградца признали виновным в незаконном хранении оружия и укрывательстве покушения на убийство. Он проведет три года в колонии общего режима и заплатит 80 тысяч рублей штрафа, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

- Вину мужчина полностью признал, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, - рассказала старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.

Как установил суд, 22-летний волгоградец и трое его знакомых утром 17 ноября 2021 года остановили машину на перекрестке улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской. Один из мужчин вышел из авто, включив аварийку. Проезжавший мимо водитель подумал, что им требуется помощь и остановился, но в него выстрелили шесть раз без объяснения причин. Оставив раненого на дороге, приятели уехали. Расстрелянный водитель чудом выжил. А подсудимый после спрятал пистолет в своей квартире.

Приговор еще могут обжаловать. Дела еще двоих сообщников сейчас рассматривает суд, а расследование дела обвиняемого в покушении на убийство находится в завершающей стадии.