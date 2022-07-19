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Происшествия19 июля 2022 9:07

Волгоградцу вынесли приговор за участие в расстреле водителя на дороге

Мужчину признали виновным в укрывательстве покушения на убийство
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
После того как приятель расстрелял водителя, молодой человек спрятал пистолет у себя.

После того как приятель расстрелял водителя, молодой человек спрятал пистолет у себя.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Дзержинский райсуд Волгограда 19 июля 2022 года вынес приговор 22-летнему парню, который был в компании, расстрелявшей в ноябре водителя «семерки» на дороге. Волгоградца признали виновным в незаконном хранении оружия и укрывательстве покушения на убийство. Он проведет три года в колонии общего режима и заплатит 80 тысяч рублей штрафа, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

- Вину мужчина полностью признал, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, - рассказала старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.

Как установил суд, 22-летний волгоградец и трое его знакомых утром 17 ноября 2021 года остановили машину на перекрестке улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской. Один из мужчин вышел из авто, включив аварийку. Проезжавший мимо водитель подумал, что им требуется помощь и остановился, но в него выстрелили шесть раз без объяснения причин. Оставив раненого на дороге, приятели уехали. Расстрелянный водитель чудом выжил. А подсудимый после спрятал пистолет в своей квартире.

Приговор еще могут обжаловать. Дела еще двоих сообщников сейчас рассматривает суд, а расследование дела обвиняемого в покушении на убийство находится в завершающей стадии.