Суд арестовал волгоградцев, расстрелявших «семерку» в Дзержинском районе

Молодой человек достал из кармана пистолет и принялся стрелять по машине. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде Центральный районный суд избрал меру пресечения двум молодым людям, которые 17 ноября устроили перестрелку в 4 часа утра в Дзержинском районе. Они расстреляли проезжающий мимо автомобиль, один из снарядов прилетел в голову водителю и ранил его. Новый год они встретят в СИЗО, да и вообще пробудут под стражей как минимум до 18 января. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, перестрелка произошла в Жилгородке и попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах, которыми поделилась полиция, видно, как на перекрестке Краснополянской и 51-й Гвардейской тормозит черная иномарка. Из передней пассажирской двери вываливается молодой человек, который едва стоит на ногах. Тем не менее, он нашел в себе силы справить нужду прямо на асфальт. А позже, когда на перекресток выезжает белый «ВАЗ», он достает из кармана пистолет и начинает палить по машине. Потом садится обратно в иномарку и уезжает.

Полиция, к которой обратился пострадавший водитель «семерки», очень оперативно вычислила стрелявших. Задерживали их вместе с отрядом бойцов Росгвардии. На допросе они сказали, что были сильно пьяны, и зачем стреляли по машине, особо не понимают. СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело по нескольким статьям, в том числе «покушение на убийство».